Borse Europa viste in lieve flessione, focus su utili, dati macro

LONDRA, 24 luglio (Reuters) - Una raffica di risultati societari e dati macro dominerà oggi l‘attenzione degli investitori in Europa, ma l‘apertura delle borse è vista in marginale ribasso ancora per effetto della crisi in Ucraina e del deludente ritmo della ripresa nell‘eurozona.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il FTSE 100 apra in calo di 9-11 punti, fino a -0,2%, il tedesco DAX perda 3-8 punti fino a -0,1% e il francese CAC 40 7-8 punti a -0,2%.

Il FTSEUROFIRST 300 ha chiuso ieri in rialzo dello 0,14% a 1.375,69 punti.

Oggi è atteso l‘indice Pmi Markit per la zona euro, oltre a importanti notizie sul fronte degli utili societari. La tedesca Basf ha visto crescere il suo utile operativo lggermente meno delle previsioni a fronte di una diminuzione dei prezzi, mentre la finlandese Nokia ha messo a segno un margine di profitto trimestrale migliore delle attese nel settore ‘core’ delle reti e migliorato le stime sul 2014.

