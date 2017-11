Borse Europa attese in lieve calo, focus su Ucraina

EDINBURGO, 23 luglio (Reuters) - Le borse europee sono attese in flessione in apertura, ritracciando dopo il rialzo di ieri. Gli investitori rimangono nervosi per le crisi geopolitiche di Ucraina e Medio Oriente.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il FTSE 100 apra in calo di 8-15 punti o fino a -0,2%, il tedesco DAX perda 20-22 punti o fino a -0,2% e il francese CAC 40 5-6 punti a -0,1%.

Il FTSEUROFIRST 300 ha chiuso ieri in rialzo dell‘1,3% a 1.373,75 punti, sostenuto da buoni risultati societari e dai segnali di collaborazione tra i ribelli ucraini filorussi e l‘Occidente nell‘inchiesta sull‘abbattimento dell‘aereo di linea malese.

Tuttavia, la Ue sta preparando nuove sanzioni alla Russia nel settore della difesa e dei mercati dei capitali che potrebbero innescare ritorsioni da parte di Mosca.

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia