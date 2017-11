Borse Europa in rialzo su segnali collaborazione in Ucraina

INDICI ORE 9,45 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3160,13 0,74 3019 FTSEUROFIRST300 1365,02 0,68 1316,39 STOXX BANCHE 190,24 0,62 194,21 STOXX OIL&GAS 362,62 1,49 335 STOXX ASSICURAZIONI 231,13 0,8 228,22 STOXX AUTO 502,54 0,8 481,95 STOXX TLC 294,57 0,25 297,6 STOXX TECH 286,78 0,72 290,51 LONDRA, 22 luglio (Reuters) - Rimbalzo oggi per le borse europee, spinte dai segnali di collaborazione da parte dei ribelli filorussi in Ucraina all'indagine internazionale sull'abbattimento di un aereo la scorsa settimana. L'indice FTSEUROFIRST300 guadagna lo 0,68% a 1.365,04 punti, riducendo le perdite della seduta precedente, dopo che i separatisti ucraini hanno consegnato le scatole nere del velivolo seguendo gli appelli dei governi occidentali. Il tedesco DAX guadagna lo 0,78%, il francese CAC 40 lo 0,65%, il britannico FTSE lo 0,66%. Ieri l'indice paneuropeo ha chiuso in calo dello 0,49%, a 1.356,39 punti. La prospettiva dell'acuirsi delle tensioni tra Russia e Occidente dopo il disastro aereo e la sanguinosa offensiva israeliana nella Striscia di Gaza hanno pesato sull'andamento del mercato azionario nell'ultima settimana. "Ci sarà probabilmente una qualche ripresa inizialmente ma resterà qualche rischio", ha detto Mike Reuters, broker di Tradition. "Non c'è una risoluzione del conflitto. I combattimenti a Donetsk proseguono e anche il conflitto a Gaza va avanti". Tra i titoli in evidenza: * Il titolo di Actelion, la maggiore società europea di biotech, segna un +2% dopo avere rivisto al rialzo le sue previsioni di utili per il 2014 per la seconda volta quest'anno. * Il produttore di chip AMS e la tedesca Dialog Semiconductor guadagnano rispettivamente lo 0,7% e lo 0,8% sulla notizia che i colloqui su una possibile fusione non sono andati in porto. * Il titolo di zooplus AG guadagna il 4,7% dopo che la società ha alzato la guidance sulle vendite per il 2014. * Il produttore norvegese di alluminio Norsk Hydro perde oltre il 2% dopo che la società ha riportato utili molto sotto le attese nel secondo trimestre. * Il titolo Royal Mail perde l'1,5% circa sulla scia dell'annuncio che i ricavi del segmento pacchi, su cui pesa la competizione, saranno sotto le attese. * Publicis perde circa il 6% dopo risultati trimestrali negativi. Il gruppo pubblicitario francese ha detto che sarà "molto difficile" rispettare l'obiettivo annuo di una crescita organica dei ricavi del 4%. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia