Borse Europa negative in apertura, pesa Ucraina

INDICI ORE 9,35 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3155,07 -0,29 3.019 FTSEUROFIRST300 1360,2 -0,21 1.316,39 STOXX BANCHE 190,14 -0,15 194,21 STOXX OIL&GAS 359,42 -0,11 335 STOXX ASSICURAZIONI 230,11 -0,44 228,22 STOXX AUTO 501,16 -0,65 481,95 STOXX TLC 295,68 0,24 297,6 STOXX TECH 283,46 -0,36 290,51 EDIMBURGO, 21 luglio (Reuters) - Nonostante le previsioni indicassero un rimbalzo, le borse europee hanno aperto oggi piatte o negative, mentre gli investitori seguono con cautela gli eventi in Ucraina, dove oggi sembra cominciata l'offensiva delle truppe governative per riprendere il controllo di Donetsk, la principale città in mano ai ribelli filorussi. L'indice FTSEUROFIRST300 perde lo 0,2% a 1360,2 punti, il tedesco DAX lo 0,35%, il francese CAC 40 lo 0,27, lo spagnolo Ibex lo 0,18%. Venerdì scorso l'indice paneuropeo aveva chiuso in negativo. Tra i titoli in evidenza: La britannica Tesco guadagna oltre il 2% sull'onda delle dimissioni dell'amministratore delegato Philip Clark, dopo tre anni di risultati disastrosi per la catena di supermercati. La tedesca Sky Deutschland guadagna oltre il 2% dopo che ieri il Sunday Times ha rilanciato l'ipotesi che BSKYB potrebbe siglare un accordo per l'acquisto del pacchetto di Rupert Murdoch della tv satellite e Sky Italia. BSKYB cede invece oltre l'1%. La compagnia franco-olandese Air France - KLM perde oltre l'1% dopo la notizia di un nuovo sciopero proclamato dal sindacato Cgt.