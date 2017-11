Borse Europa viste in timido rimbalzo, occhi su Ucraina

EDINBURGO, 21 luglio (Reuters) - Le borse europee sono viste in marginale rialzo stamani, rimbalzando dai minimi della scorsa settimana. Sia pur timidamente, gli investitori iniziano a credere ad una soluzione pacifica della crisi in Ucraina, ma i guadagni si annunciano limitati in attesa degli sviluppi della situazione.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il FTSE 100 apra in salita di 9-10 punti, pari a +0,2%, il tedesco DAX vada su di 5-7 punti a +0,1% e il francese CAC 40 prenda 7 punti a +0,2%.

Il FTSEUROFIRST 300 ha chiuso piatto venerdì scorso, assestandosi nel corso della giornata dopo l‘intensificarsi degli sforzi internazionali per risolvere la più grave crisi tra la Russia e l‘Occidente dai tempi della Guerra fredda.

Gli Stati Uniti hanno parlatp dell‘introduzione di nuove sanzioni contro Mosca per la sua asserita complicità dell‘abbattimento dell‘aereo della Malaysian Airline con 298 persone a bordo e alle critiche verbali devono ancora seguire le azioni.

