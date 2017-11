Borse Ue estendono perdite dopo disastro aereo in Ucraina

INDICI ORE 10,00 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3152,13 -0,18 3019 FTSEUROFIRST300 1358,98 -0,31 1316,39 STOXX BANCHE 189,7 -0,29 194,21 STOXX OIL&GAS 360,7 0,11 335 STOXX ASSICURAZIONI 230,76 -0,47 228,22 STOXX AUTO 503,29 -1,34 481,95 STOXX TLC 293,32 -0,56 297,6 STOXX TECH 283,37 1,2 290,51 18 luglio (Reuters) - Le borse europee estendono le perdite di ieri dopo che l'abbattimento di un aereo in Ucraina ha rafforzato le tensioni geopolitiche. L'indice FTSEUROFIRST300 perde lo 0,3%, il tedesco DAX lo 0,5%, il francese CAC 40 lo 0,1%. Tutta l'attenzione è concentrata sulla crisi ucraina. Ieri un aereo della Malaysia Airlines è stato abbattuto da un missile nell'Ucraina orientale, teatro di scontri tra forze governative e separatisti filorussi. Sono morte circa 300 persone. Mike van Dulken, responsabile della ricerca presso Accendo Markets, dice che "la risposta del mercato non è così negativa come ci si sarebbe potuto attendere" ma avverte che bisogna prepararsi a una fase di "avversione al rischio". Tra i titoli in evidenza: Il mercato penalizza alcuni dei gruppi più esposti in Russia, come la banca austriaca Raiffesen (-0,8%), il colosso del retail Metro AG (-1,45%) e il produttore danese di birra Carlsberg (-1,2%). Il disastro aereo si ripercuote sulle compagnie aeree europee. Ryanair perde l'1%, Air France quasi il 2% e la tedesca Lufthansa lo 0,6%. La casa francese del lusso Hermès cede l'1,7% dopo aver reso noto che il tasso di crescita delle vendite nel secondo trimestre ha rallentato a +9,6%. Electrolux sale del 4% dopo aver chiuso il secondo trimestre con risultati leggermente superiori alle attese. Il gruppo ha confermato le stime di crescita nel mercato domestico e negli Usa grazie ai segnali di ripresa che continuano a emergere anche in Europa. Anche Ericsson chiude il secondo trimestre sopra le attese di mercato e sale di conseguenza dell'8%. Sul sito www.reuters.com altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia