Borse Ue in calo dopo massimi ieri, pesano trimestrali, sanzioni Russia

INDICI ORE 10,00 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3190,74 -0,38 3019 FTSEUROFIRST300 1373 -0,24 1316,39 STOXX BANCHE 192,43 -0,51 194,21 STOXX OIL&GAS 364,28 -0,32 335 STOXX ASSICURAZIONI 233,51 -0,35 228,22 STOXX AUTO 516,11 -0,19 481,95 STOXX TLC 296,52 -0,7 297,6 STOXX TECH 281,9 0,82 290,51 17 luglio (Reuters) - Andamento negativo a metà mattina per le borse europee, appesantite da risultati trimestrali contrastati e dalle prese di beneficio, dopo che l'azionario ieri è tornato sui massimi degli ultimi tre mesi. L'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 index cede lo 0,2%. L'inasprimento delle sanzioni contro la Russia, deciso dagli Stati Uniti e dall'Europa in risposta alla crisi ucraina, fa temere conseguenze negative per i gruppi europei che operano nel Paese. È il caso della banca austriaca Raiffeisen , che cede il 3%. Tra i titoli in evidenza: La svizzera Novartis perde l'1% dopo i deludenti dati sulle vendite del secondo trimestre. SGS, leader mondiale nei servizi di analisi e verifica in ogni settore, perde il 3% dopo aver registrato nel primo semestre un utile netto inferiore alle attese. In controtendenza ITV, che sale del 6%. Liberty Global ha comprato da BSkyB il 6,4% dell'emittente free-to-air. Sap sale del 3,6% dopo i positivi dati del secondo trimestre. La società ha alzato le prospettive sui ricavi nel "cloud".