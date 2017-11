Borse europee poco mosse in attesa di Zew tedesco

INDICI ORE 10,45 VAR % CHIUS. 20133 EUROSTOXX50 3171,97 -0,44 3019 FTSEUROFIRST300 1364,52 0,08 1316,39 STOXX BANCHE 188,44 -1 194,21 STOXX OIL&GAS 363,04 0,35 335 STOXX ASSICURAZIONI 230,89 -0,36 228,22 STOXX AUTO 510,68 -0,11 481,95 STOXX TLC 295,54 0,41 297,6 STOXX TECH 278,5 -0,74 290,51 15 luglio (Reuters) - Andamento poco mosso a metà mattina per le borse europee. I mercati non riescono a sfruttare la buona prestazione di Wall Street e guardano ai dati macroeconomici per avere spunti sull'evoluzione della congiuntura economica. Alle 11,00 uscirà l'indice Zew tedesco relativo alla fiducia del mese di luglio. Attorno alle 10,45 l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 sale dello 0,1%. L'indice europeo delle blue chip Euro STOXX 50 perde lo 0,4%. Tra le singole piazze, Francoforte -0,14%, Parigi +0,4%, Londra .FTSE +0,05%. L'indice dei titoli bancari scende dello 0,9%. Tra i titoli in evidenza: * La tedesca Software AG, che rifornisce Johnson & Johnson e Deutsche Bahn, ha tagliato le previsioni di fatturato del 2014 e perde oltre il 16%. * In controtendenza la catena di abbigliamento svedese H&M, che sale dell'1,6% dopo aver annunciato ricavi in crescita del 12% a giugno, oltre le attese. * Portugal Telecom cede quasi il 2%. Gli azionisti di Grupo Oi SA sono infatti propensi a cercare di rinegoziare i termini della fusione con il gruppo di tlc, nel caso di problemi con l'investimento di Portugal Telecom nella società Rioforte, controllata dalla famiglia Espirito Santo. * Banco Espirito Santo cede quasi il 18%. La controllante Espirito Santo Financial group ha annunciato ieri di aver venduto il 5% della banca a 0,34 euro, sotto il prezzo di mercato. Sul sito www.reuters.com altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia