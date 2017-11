Borse europee oggi in recupero dopo timori Portogallo

INDICI ORE 9,27 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3168,12 0,56 3019 FTSEUROFIRST300 1355,07 0,38 1316,39 STOXX BANCHE 189,01 0,67 194,21 STOXX OIL&GAS 361,52 0,44 335 STOXX ASSICURAZIONI 229,64 0,46 228,22 STOXX AUTO 508,02 0,76 481,95 STOXX TLC 291,88 0,01 297,6 STOXX TECH 278,88 0,15 290,51 EDIMBURGO, 11 luglio (Reuters) - Borse europee in recupero oggi, dopo la giornata negativa di ieri, dominata dai timori sul possibile fallimento della prima banca portoghese Banco Espirito Santo. L'indice azionario portoghese PSI è in aumento - oltre 0,7% - nei primi scambi, dopo aver perso ieri il 4,2%, toccando i minimi da nove mesi. "La domanda nella mente degli investitori è se l'ultima crisi bancaria portoghese in ordine di tempo produrrà un contagio nella regione", dice Stan Shamu, market strategist per la IG. "Il mercato non crede che sia questo il caso". Il tasso annuale dell'inflazione in Germania è risalito all'1% a giugno, confermando una prima stima. I dati che vengono dalla Francia restano invece preoccupanti, con il deficit delle partite correnti a 3,1 miliardi di euro, rispetto ai 2,3 di aprile. Sul fronte del petrolio, il Brent si mantiene sopra i 108 dollari al barile, sempre sull'onda delle tensioni in Medio Oriente, ma su base settimanale dovrebbe registrare il terzo ribasso consecutivo, grazie all'affievolimento dei timori sulla situazione delle forniture in Iraq. Attorno alle 9,25 l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 è in aumento dello 0,43%. L'indice europeo delle blue chip Euro STOXX 50 guadagna oltre lo 0,6%. Quello delle banche segna +0,67%. Tra le singole piazze, Francoforte +0,45%, Parigi +0,46%, Londra +0,31%. Tra i titoli in evidenza: * La britannica Imperial Tobacco, quarto gruppo mondiale, ha annunciato di essere in trattative con Reynolds e Lorillard per acquistare alcuni asset e marchi che potrebbero essere messi presto in vendita dai due gruppi. Il titolo sale a Londra di circa il 4%. * L'azienda tedesca Rheinmetall, che opera nel settore della difesa, sale di oltre il 2%, dopo la notizia che sarebbe intenzionata a fare un'offerta per l'acquisto della Krauss-Maffei Wegmann, specializzata nella produzione di carri armati, e già in trattative per la fusione con il produttore francese Nexter. * La francese Ubisoft cresce di circa il 2% dopo aver annunciato ieri un fatturato record nel primo trimestre dell'anno, grazie al suo nuovo gioco d'azione Watch Dogs, di cui sono state vendute già oltre 8 milioni di copie. Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia