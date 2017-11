Borse europee in calo, pesano titoli Nord con DNB, Skanska

INDICI ORE 10,30 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3183,64 -0,61 3019 FTSEUROFIRST300 1359,24 -0,31 1316,39 STOXX BANCHE 188,53 -1,24 194,21 STOXX OIL&GAS 363,55 -0,57 335 STOXX ASSICURAZIONI 229,68 -0,38 228,22 STOXX AUTO 506,61 -0,58 481,95 STOXX TLC 295,4 0,22 297,6 STOXX TECH 281,08 -0,18 290,51 LONDRA, 10 luglio (Reuters) - Le borse europee sono in calo oggi, guidate dai titoli del Nord dopo i dati deludenti della banca norvegese DNB e della società di costruzioni svedese Skanska. La prima banca norvegese ha annunciato risultati sotto le attese nel secondo trimestre, in parte per via di perdite più alte sui prestiti, mentre Skanska ha detto che le sue operazioni in America Latina continuano a registrare perdite. I titoli di DNB e Skanska, che perdono rispettivamente oltre il 4% e oltre il 2%, sono quelli con la peggiore performance dell'FTSEurofirst 300. L'indice paneuropeo FTSEurofirst 300, che il mese scorso ha toccato i massimi da sei anni e mezzo, è nuovamente in calo, con alcuni dati sugli utili che proiettano un'ombra negativa sulla stagione delle trimestrali. Alle 10,30 circa perde lo 0,34%. L'indice europeo delle blue chip Euro STOXX 50 perde lo 0,67 circa. Tra le singole piazze, Francoforte -0,5%, Parigi -0,52%, Londra -0,12%. Tra gli altri titoli in evidenza: * In rialzo il titolo di Burberry, che guadagna quasi il 2,5%, migliore performance dell'FTSEurofirst 300. Il gruppo ha annunciato un aumento del 12% nelle vendite retail like-for-like per il primo trimestre fiscale che si è concluso il 30 giugno, pur avvertendo che se i tassi di cambio si mantengono ai livelli attuali questo avrà un "impatto materiale sui profitti". * La francese Teleperformance SA balza di oltre il 6% dopo l'accordo per l'acquisto delle operazioni Usa di Aegis per 610 milioni di dollari. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia