Borse europee cedono ancora, pesa settore bancario

INDICI ORE 9,42 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3227,44 -0,11 3019 FTSEUROFIRST300 1380,35 -0,09 1316,39 STOXX BANCHE 193,57 -0,35 194,21 STOXX OIL&GAS 371,46 -0,05 335 STOXX ASSICURAZIONI 232,68 -0,26 228,22 STOXX AUTO 517,95 -0,28 481,95 STOXX TLC 298,58 -0,26 297,6 STOXX TECH 285,68 -0,27 290,51 LONDRA, 8 luglio (Reuters) - Le borse europee cedono anche oggi, dopo due sedute negative, con i titoli bancari che risentono delle notizie stampa provenienti da Oltreoceano su una presunta pesante multa alla tedesca Commerzbank per chiudere la vicenda dei rapporti con paesi nella blacklist Usa. Intorno alle 9.40 Commerzbank perde oltre il 2,8%, Deutsche Bank quasi l'1%. Nelle previsioni, e nelle prime battute, gli indici del Vecchio Continente sembravano destinati a ritrovare stabilità. L'import e l'export della Germania sono calati più del previsto a maggio, un dato che sembra consolidare la prospettiva di una crescita più lenta nella maggiore economia europea. Il prezzo del greggio Brent è calato sotto i 110 dollari a barile, il livello minimo da quasi un mese, mentre sembrano rientrare i timori di problemi alle forniture dall'Iraq e aumentano le prospettive di un aumento dell'export dalla Libia. L'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 alle 9.40 circa perde lo 0,11% a 1.316,39 punti. Tra le singole piazze, Francoforte -0,23%, Parigi -0,08%, Londra -0,18%. Tra i titoli in evidenza: * La compagnia aerea AirFrance KLM è in calo di oltre il 5,5% dopo aver rivisto al ribasso la previsione di Ebitda per il 2014. * La francese Airbus guadagna oltre l'1,5% dopo la raccomandazione al rialzo di UBS. * La britannica Rio Tinto è in rialzo di oltre l'1,2% dopo il giudizio positivo di Barclays. * La catena retail britannica Marks and Spencer cresce di circa l'1%, anche se i risultati delle vendite non-food sono in calo per il dodicesimo trimestre consecutivo, colpite - secondo l'azienda - dalla transizione alla nuova piattaforma web. * La tedesca Impreglon, specializzata in rivestimenti, balza di oltre il 21% sulla notizia del progetto di takeover da parte dell'olandese Aalberts Industries.