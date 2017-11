Borse europee in calo, pesano dati Germania

INDICI ORE 10,45 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3258,76 -0,36 3019 FTSEUROFIRST300 1390,17 -0,29 1316,39 STOXX BANCHE 195,3 -0,52 194,21 STOXX OIL&GAS 374,55 -0,58 335 STOXX ASSICURAZIONI 234,61 -0,1 228,22 STOXX AUTO 527,43 0,21 481,95 STOXX TLC 301,51 0,11 297,6 STOXX TECH 288,66 0,17 290,51 EDIMBURGO, 7 luglio (Reuters) - Le borse europee sono in leggero calo oggi dopo che i dati deboli dalla Germania hanno tolto slancio a un rally che aveva fatto registrare il migliore risultato settimanale da tre mesi. La produzione industriale tedesca è scesa dell'1,8% su mese a maggio, il calo maggiore da oltre due anni. "E' solo una prova in più che la crescita economica complessiva è rallentata nel secondo trimestre da un primo trimestre forte", ha detto Ioan Smith, direttore alla KCG. L'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 alle 10,45 perde lo 0,28% a 1.390,3 punti. La scorsa settimana l'indice è cresciuto dell'1,7% spinto dalla crescita dell'occupazione negli Stati Uniti e dai nuovi dettagli sul programma di acquisto delle cartolarizzazioni resi noti dalla Bce. Ha così riguadagnato terreno verso i massimi degli ultimi 6 anni e mezzo, recuperando le perdite della settimana precedente. Tra le singole piazze, Francoforte -0,15%, Parigi -0,38%, Londra -0,2%. Tra i titoli in evidenza: * Il big dell'industria farmaceutica francese Sanofi perde lo 0,5% dopo aver avvertito che gli effetti dei cambi impatteranno sugli utili. * La società petrolifera Total perde lo 0,9% dopo aver annunciato che una performance debole della raffinazione avrà ricadute sui margini del secondo trimestre. * Le attività di fusione e acquisizione sostengono il mercato, con Mediaset che guadagna il 2,1% dopo l'accordo per la vendita dell'11% della divisione pay-Tv a Telefonica. * Il settore delle telecomunicazioni scandinavo ha ricevuto una spinta dopo che la svedese Tele2 ha venduto il suo operatore mobile norvegese alla rivale TeliaSonera. Tele2 e TeliaSonera guadagnano rispettivamente il 2,2% e il 2,3%, mentre la norvegese Telenor sale del 2,4%. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia