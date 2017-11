Borse europee recuperano, in netto calo Barclays, sotto inchiesta

INDICI ORE 9,59 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3258,3 0,18 3019 FTSEUROFIRST300 1374,59 0,19 1316,39 STOXX BANCHE 196,16 0,05 194,21 STOXX OIL&GAS 373,48 0,14 335 STOXX ASSICURAZIONI 227,73 0,18 228,22 STOXX AUTO 519,28 0,45 481,95 STOXX TLC 300,85 0,73 297,6 STOXX TECH 282,15 -0,12 290,51 PARIGI, 26 giugno (Reuters) - Borse europee in leggero recupero questa mattina dopo le perdite di ieri, anche sulla scia dei guadagni di Wall Street, mentre Barclays è in netto calo dopo la notizia dell'inchiesta aperta dalla procura di New York contro la banca. L'indice pan-europeo FTSEurofirst 300 segna +0,19% a 1.316,39 punti intorno alle 10 ora italiana. Tra le singole piazze, Francoforte +0,2%, Parigi +0,2%, Londra +0,15%. Barclays perde oltre il 4% dopo l'annuncio di un'inchiesta a New York per frode. Secondo l'accusa, la banca britannica avrebbe ingannato gli investitori sul funzionamento della propria piattaforma alternativa di transazioni negli Usa (la cosidetta dark pool). Per gli investigatori, Barclays avrebbe favorito specialisti del trading ad alta frequenza, cercando di attirarli verso la piattaforma assicurando loro vantaggi sistematici a spese di altri investitori. Altri titoli in evidenza: * In netto rialzo la tedesca Dialog Semiconductor dopo che il produttore austriaco di semiconduttori AMS ha confermato di essere in trattative per acquistarla. * La francese Danone avanza di oltre il 2,8% anche dopo che Natixis ha portato la raccomandazione sul titolo da "neutral" a "buy". * Vodafone guadagna oltre il 3%, dopo che ieri si è diffusa la notizia che l'Antitrust europeo è pronto a concedere un via libera senza condizioni per l'acquisto da 7,2 miliardi di euro di Ono, il più grande operatore via cavo spagnolo. Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia