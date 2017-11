Borse europee in ribasso, pesano Iraq e prese di beneficio

INDICI ORE 10,45 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3271,28 -0,41 3019 FTSEUROFIRST300 1378,77 -0,58 1316,39 STOXX BANCHE 197,96 -0,16 194,21 STOXX OIL&GAS 375,61 -0,96 335 STOXX ASSICURAZIONI 227,4 -0,51 228,22 STOXX AUTO 519,58 -0,19 481,95 STOXX TLC 300,05 -0,19 297,6 STOXX TECH 284,46 -0,85 290,51 PARIGI, 25 giugno (Reuters) - Borse europee tutte in calo a metà mattinata sull'onda delle chiusure in negativo di Wall Street e della debolezza dei principali mercati asiatici. Sulle borse pesano le preoccupazioni per la ripresa delle violenze politiche in Iraq che hanno spinto gli investitori a monetizzate i recenti forti guadagni. L'indice pan-europeo FTSEurofirst 300 segna -0,54% a 1.379,42 punti intorno alle 10,40 (ora locale), toccando il minimo delle ultime 3 settimane. Tra le singole piazze, Francoforte -0,31%, Parigi -0,54%, Londra -0,51%. Il ritracciamento del mercato è guidato dai titoli legati all'energia e alle commodities; ArcelorMittal è giù dell'1,7%%, Glencore perde l'1,1%% e Bp l'1%. Altri titoli in evidenza: * La utility francese Gdf Suez ha toccato -3% dopo che il governo ha venduto il 3,1% del capitale per finanziare l'ingresso nel gruppo Alstom. * Meggitt <MGGT.L, produtture di parti di aeromobili, è tra i titoli del FTSE 100 che perdono di più, -3%, dopo il downgrade di JPMorgan. * Dopo avere aperto in forte ribasso, il titolo della seconda banca portoghese Millenium bcp è tornato positivo con un guadagno di oltre il 7%, il giorno dopo avere annunciato un aumento di capitale fino a 2,25 miliardi di euro. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia