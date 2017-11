BORSE EUROPA - Indici poco mossi aspettano Bce

INDICI ORE 10,25 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3.240,09 0,06 3.109,00 FTSEUROFIRST300 1.375,36 0,04 1.316,39 STOXX BANCHE 202,11 -0,01 194,21 STOXX OIL&GAS 358,76 -0,1 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 230,8 0,26 228,22 STOXX AUTO 519,99 -0,17 481,95 STOXX TLC 302,92 0,33 297,60 STOXX TECH 284,97 0,11 290,51 PARIGI, 5 giugno (Reuters) - Azionario europeo poco mosso questa mattina, con gli indici che galleggiano intorno ai massimi in attesa delle decisioni della Bce sui tassi e su un nuovo pacchetto di stimoli all'economia attese nel primo pomeriggio. Alle 10,25 italiane, l'indice FTSEurofirst 300 segna +0,04% a 1.375,36, appena sotto al massimo degli ultimi sei anni e mezzo toccato lunedì. Francoforte -0,11% Parigi +0,09%, Londra -0,21%. Gli investitori si attendono che la banca centrale europea porti in negativo il tasso sui depositi nel tentativo di indurre le banche e prestare denaro ed evitare una situazione deflattiva simile a quella giapponese. Per stimolare ulteriormente l'economia, l'istituto centrale potrebbe anche lanciare una nuova operazione di rifinanziamento a lungo termine (LTRO). I titoli in evidenza: * La casa francese produttrice di liquori Remy Cointreau cede il 2,4% dopo aver annunciato un calo degli utili annui e dei dividendi a seguito dello scandalo sulla corruzione del governo cinese che ha fiaccato la domanda di cognac. * Deutsche Bank è in lieve flessione (-0,17%) dopo il rinvio di diversi giorni dell'annunciato aumento di capitale da 8 mld di euro a seguito di un problema procedurale in una Corte tedesca. * Deutsche Telekom guadagna l'1,3% dopo la notizia secondo cui Sprint ha trovato un accordo sul prezzo a 40 dollari per azione per l'acquisizione di T-Mobile US . Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia