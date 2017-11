BORSE EUROPA - Indici in calo, attendono dati

LONDRA, 3 giugno (Reuters) - INDICI ORE 10,35 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3.244,82 -0,09 3.109,00 FTSEUROFIRST300 1.377,85 -0,19 1.316,39 STOXX BANCHE 202,04 -0,35 194,21 STOXX OIL&GAS 363,85 0,12 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 230,71 -0,33 228,22 STOXX AUTO 521,37 -0,49 481,95 STOXX TLC 303,46 -0,33 297,60 STOXX TECH 284,14 -0,32 290,51 L'azionario europeo è debole questa mattina in attesa dei dati macro su inflazione e disoccupazione. I titoli tech e tlc, incluse la finlandese Nokia, la svedese Ericsson e la francese Alcatel-Lucent , sono i peggiori del paniere paneuropeo FTSEurofirst 300 che alle 10,35 italiane cede lo 0,19% a quota 1.377,85. Londra -0,32%, Parigi -0,12%, Francoforte -0,27%. Gli ultimi dati macro hanno evidenziarto una ripresa meno vigorosa del previsto nell'area euro, anche i prezzi delle azioni sono stati sostenuti dalla prospettiva di un nuovo intervento di stimolo da parte della Bce questa settimana. Tra i titoli in evidenza: * Epigenomics crolla (-47,1%) a Francoforte dopo che la FDA ha comunicato di avere bisogno di ulteriori dati riguardo ad una sperimentazione farmaceutica. * Fiskars cede il 3,7% dopo aver abbassato le stime sull'outlook annuale. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia