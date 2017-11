Borse Europa viste piatte in apertura, attesa per Bce

LONDRA, 30 maggio (Reuters) - L‘azionario europeo si avvia ad una apertura senza scossoni, vicino ai massimi da diversi anni. Gli investitori sembrano cauti nell‘ultimo giorno di scambi del mese prima del meeting cruciale della Bce della prossima settimana sulla politica monetaria.

“Tutto ruota attorno alla Bce al momento e questo è probabile che freni gli investitori, nel caso in cui il piano di stimoli della prossima settimana non sia così aggressivo come anticipato dal mercato”, ha detto IG in una nota.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il britannico FTSE 100 apra piatto, il tedesco DAX salga di 5-6 punti, fino a +0,06% e il francese CAC 40 perda 2-3 punti, fino a -0,07%.

L‘indice FTSEUROFIRST300 ha chiuso ieri in rialzo dello 0,09% a 1.379,05 punti.

