BORSE EUROPA - Indici ritracciano da massimi, pesa calo Hugo Boss

ROMA, 28 maggio (Reuters) - INDICI ORE 11,15 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3.240,45 -0,12 3.109,00 FTSEUROFIRST300 1.376,83 -0,14 1.316,39 STOXX BANCHE 202,17 0,17 194,21 STOXX OIL&GAS 363,55 -0,04 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 230,69 0,13 228,22 STOXX AUTO 524,48 0,01 481,95 STOXX TLC 303,4 0,21 297,60 STOXX TECH 284,41 0,08 290,51 LONDRA, 28 maggio (Reuters) - L'azionario ritraccia dai massimi oggi, in un mercato messo sotto pressione dal calo di Hugo Boss dopo il collocamento di una quota del 5,6% da parte di Permira e dalla debolezza di Ahold dopo l'annuncio di profitti trimestrali sotto le attese. Alle 11,15 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 cede lo 0,14% a 1.376,83, dopo aver toccato il massimo di oltre sei anni ieri. Tra le singole piazze, il Dax tedesco guadagna lo 0,04% dopo aver segnato un altro record questa mattina nei primi scambi a quota 9.957,87. Parigi +0,03%, Londra -0,03%. Gli analisti ritengono che nel breve termine l'azionario potrebbe rimbalzare sulle attese di ulterori miglioramenti nei dati macro dagli Usa e nella speranza di un nuovo allentamento nella politica monetaria della Bce. I titoli in evidenza: * Osram affonda (-8%) dopo aver lanciato uno warning sulle vendite annue. * In calo GlaxoSmithKline (-0,12%), colpito da un'inchiesta da parte delle autorità inglesi circa pratiche commerciali scorrette. * Nicox segna un rialzo dell'1,62% dopo aver firmato un accordo per il quale la sua filiale italiana Eupharmed potrà continuare a distribuire in Italia il collirio Cationorm.