BORSE EUROPA - Indici incerti dopo rialzi ieri

INDICI ORE 10,35 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3.239,87 -0,03 3.109,00 FTSEUROFIRST300 1.377,89 0,1 1.316,39 STOXX BANCHE 201,95 0,51 194,21 STOXX OIL&GAS 363,54 -0,38 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 230,01 0,52 228,22 STOXX AUTO 524,79 0,02 481,95 STOXX TLC 303,22 0,35 297,60 STOXX TECH 282,73 1,04 290,51 LONDRA, 27 maggio (Reuters) - L'azionario europeo è poco mosso questa mattina dopo i rialzi segnati ieri, in un mercato che guarda tra l'altro a possibili nuovi merger. Alle 10,35 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 segna un +0,1% a quota 1.377,89. Tra le singole piazze, Francoforte +0,1% Parigi -0,1%, Londra +0,4%. Ieri la City era chiusa per festività e non ha quindi partecipato ai generalizzati guadagni visti sulle altre piazze europee. Il DAX tedesco ha toccato ieri livelli record e lo STOXX 50 delle blue chip europeee ha segnato il massimo degli ultimi 5 anni e mezzo sostenuto dai risultati del voto in Europa. I titoli in evidenza: * La farmaceutica AstraZeneca perde l'1,7% dopo che Pfizer ha abbandonato l'idea di un takeover. * Intercontinental Hotels Group balza del 5,2%, top performer dell'FTSEurofirst 300, sostenuta da notizie media secondo cui potrebbe essere oggetto di un'offerta dagli Usa. * La produttrice Gb di software Aveva schizza di oltre l'11% dopo aver annunciato un rialzo dei profitti a seguito dell'aumento della domanda dall'Asia.