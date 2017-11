BORSE EUROPA - Indici poco mossi, scende Vodafone dopo risultati

INDICI ORE 10,35 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3.164,38 -0,17 3.109,00 FTSEUROFIRST300 1.358,79 -0,01 1.316,39 STOXX BANCHE 196,41 0,49 194,21 STOXX OIL&GAS 360,2 -0,56 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 224,71 0,41 228,22 STOXX AUTO 502,61 0,56 481,95 STOXX TLC 301,81 -0,6 297,60 STOXX TECH 273,81 0,48 290,51 LONDRA, 20 maggio (Reuters) - L'azionario europeo è stabile questa mattina dopo le perdite registrate nelle ultime sedute, con Vodafone in ribasso dopo aver annunciato previsioni di utili in calo nel 2015. Alle 10,35 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 è piatto (-0,01%) a 1.358,79. Tra le singole piazze, Francoforte -0,18%, Parigi -0,34%, Londra -0,4%. Secondo dati Thomson Reuters Datastream, l'82% delle società dello STOXX Europe 600 ha riportato i risultati trimestrali sinora, di queste il 52% non ha soddisfatto le attese degli analisti. Tra i titoli in evidenza oggi: * Vodafone cede il 3,4%, peggiore performance nel paniere europeo, dopo svalutazioni per 6,6 miliardi di sterline. * Marks And Spencer perde l'1,3% dopo aver annunciato un calo annuale dei profitti del 3,9%. * Credit Suisse sale del 2% dopo aver transato una multa di 2,5 miliardi di dollari con il governo Usa con l'accusa di concorso in evasione fiscale a favore di cittadini statunitensi. Le autorità bancarie e lo stato di NY hanno deciso di non revocarle la licenza e il top management resta al suo posto. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia