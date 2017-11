Borse Europee, apertura piatta nelle previsioni

LONDRA, 20 maggio (Reuters) - Gli indici europei sono attesi praticamente piatti all‘apertura anche oggi, come ieri, con gli investitori in attesa dei risultati delle principali aziende, a partire da Vodafone e Marks and Spencer per capire quale direzione prenderanno i mercati a corto termine.

Gli spreadbetter finanziari prevedono che l‘indice britannico FTSE 100 apra in rialzo di 2-6 punti, pari al massimo allo 0,09%, e l‘indice tedesco DAX in aumento di 5 punti, 0,05%. Il francese CAC è visto in rosso di 7-8 punti, intorno a -0,18%.

L‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 ha chiuso ieri a -0,2% (1.358,91 punti), mentre lo STOXX 50 ha perso lo 0,1%, a 3.169,90 punti.

Sul fronte macroeconomico, l‘attenzione degli investitori è puntata sull‘inflazione nel Regno Unito e sui dati delle catene commerciali negli Usa.

Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia