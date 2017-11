Borse Europa viste piatte, sentiment resta fragile

LONDRA, 16 maggio (Reuters) - Gli indici europei sono visti per lo più piatti in apertura di seduta. Potranno ricevere semmai qualche sostegno tecnico dopo avere registrato ieri il più grande calo giornaliero da diverse settimane.

L‘appetito per l‘azionario rimane scarso. Il calo dei rendimenti dei titoli del Tesoro Usa e l‘aumento del prezzo dell‘assicurazione contro ulteriori scossoni del mercato inducono gli investitori alla cautela.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che l‘indice britannico FTSE 100 apra tra -2 e +2 punti e l‘indice tedesco DAX in rialzo di 2-4 punti, entrambi piatti in termini percentuali. Il francese CAC è visto in crescita di 7-8 punti, fino a +0,2%.

L‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 ha chiuso ieri a 1.357,51 punti, -0,79%.

