BORSE EUROPA - Indici poco mossi, aspettano dati area euro

INDICI ORE 10,30 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3.202,68 -0,24 3.109,00 FTSEUROFIRST300 1.367,16 -0,09 1.316,39 STOXX BANCHE 199,15 -0,19 194,21 STOXX OIL&GAS 361,99 -0,19 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 227,4 -0,25 228,22 STOXX AUTO 509,75 0,33 481,95 STOXX TLC 305,59 -0,22 297,60 STOXX TECH 276,41 -0,27 290,51 LONDRA, 15 maggio (Reuters) - L'azionario europeo è poco mosso ma vicino ai massimi, dopo dati sul Pil contrastanti da Germania e Francia e in attesa del dato complessivo per l'area euro che, insieme a quello sull'inflazione, arriverà in mattinata. Alle 10,30 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 segna un marginale calo (-0,09%) a quota 1.367,16. Alla stessa ora Francoforte -0,2%, Parigi -0,25%, Londra -0,12%. Il mercato attende i dati complessivi sull'area euro per avere indicazioni su come si muoverà la Bce sui tassi, con la prospettiva di nuovi stimoli monetari che ha sostenuto i prezzi la scorsa settimana. Il Pil preliminare francese del primo trimestre è rimasto invariato sotto le attese degli analisti, mentre quello tedesco ha registrato un incremento dello 0,8% superando le stime di mercato. "Alcune trimestrali societarie potrebbero dare supporto al mercato, ma il focus resta sui dati macro oggi", dice un broker. I titoli in evidenza: * La compagnia di assicurazioni Aegon, il gigante media Vivendi, il marchio dell'abbigliamento H&M e quello dei gioielli Richemont segnano un rialzo tra lo 0,8% e il 3,4% dopo aver comunicato i loro dati trimestrali.