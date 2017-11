BORSE EUROPA - Indici poco mossi, Dax vicino a massimo record

INDICI ORE 11.30 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3.205,61 -0,19 3.109,00 FTSEUROFIRST300 1.366,55 -0,16 1.316,39 STOXX BANCHE 199,64 -0,21 194,21 STOXX OIL&GAS 362,9 -0,14 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 228,82 0,12 228,22 STOXX AUTO 508,65 0,16 481,95 STOXX TLC 303,96 -0,45 297,60 STOXX TECH 277,75 -0,22 290,51 PARIGI, 14 maggio (Reuters) - L'azionario europeo prende fiato oggi, con gli indici poco mossi in terreno negativo, dopo il rally messo a segno negli ultimi due mesi e con gli invstitori in attesa della conferma di ulteriori stimoli da parte della Bce. Alle 11.30 italiane il paniere paneuropeo FTSEurofirst 300, che ieri ha chiuso in rialzo dello 0,3% vicino al livello massimo da sei anni, segna -0,16% a 1.366,55. In lieve calo anche l'indice Euro STOXX 50 delle blue chip dell'eurozona, mentre il tedesco DAX vede nuovamente a portata di mano il record di 9.794 punti raggiunto a gennaio. Tra le singole piazze, Francoforte +0,67%, Parigi +0,2%, Londra +0,27%. Alcuni trader ritengono che il rally degli ultimi due mesi, che ha visto l'FTSEurofirst 300 salire di circa il 7% dai minimi di marzo, potrebbe perdere energia, con gli investitori che cercano opportunità per prendere profitto. Tra i titoli in evidenza: * La britannica Compass Group è in forte aumento (+4,3%) dopo avere annunciato un dividendo straordinario. * Il titolo Nordex sale del 6,5% dopo aver alzato l'outlook. * Scende Symrise AG, a -1,8% dopo l'aumento di capitale. * Rwe AG perde l'1,5% dopo i risultati trimestrali. * In calo anche Gulf Keystone dopo uno warning sul fatturato. * Credit Suisse perde il 2,6% dopo che delle fonti hanno detto a Reuters che le autorità Usa chiedono alla società centinaia di milioni di dollari nell'ambito di un'indagine per evasione fiscale e che un accordo potrebbe superare i 2 miliardi di dollari. * Il titolo di Agfa-Gevaert perde oltre il 13,5% dopo che la società belga ha riportato un calo delle vendite nel primo trimestre superiore alle attese. * Negativo anche Lagardere SCA, a -3% dopo i dati sulle vendite del primo trimestre. * Swiss Life Holding, la prima società svizzera nel settore assicurazioni vita, perde oltre il 2,6% dopo aver annunciato un calo della raccolta premi dell'1% nei primi tre mesi dell'anno e che la divisione che gestisce i patrimoni individuali perde oltre il 40%. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia