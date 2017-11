Borse Europa attese in calo, prendono fiato dopo rialzi

LONDRA, 9 maggio (Reuters) - I mercati azionari europei sono attesi in calo oggi, in una pausa dopo i rialzi di ieri e con gli investitori che guarderanno i movimenti blue chip come Telefonica and Arcelor Mittal dopo i risultati.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che l‘indice britannico FTSE 100 apra in calo di 15-17 punti, pari a -0,2%, l‘indice tedesco DAX apra in ribasso di 37-40 punti, pari a -0,4% e che il francese CAC perda in avvio 20-21 punti, pari a -0,5%.

ArcelorMittal, maggior produttore di acciaio al mondo, ha riportato un incremento del 23% del margine operativo e ha detto di rimanere cautamente ottimista per le prospettive per il resto dell‘anno.

Gli indici europei hanno brillato ieri con il FTSEurofirst 300 che ha toccato massimi che non si vedevano da almeno sei mesi, dopo che la Bce ha preannunciato possibili mosse per stimolare l‘economia alla prossima riunione.

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia