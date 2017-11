BORSE EUROPA - Indici poco mossi dopo numerose trimestrali

INDICI ORE 10,20 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3.164,46 -0,22 3.109,00 FTSEUROFIRST300 1.346,09 -0,11 1.316,39 STOXX BANCHE 199,2 -0,35 194,21 STOXX OIL&GAS 358,89 -0,13 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 226,67 228,22 STOXX AUTO 505,28 -0,51 481,95 STOXX TLC 305,4 0,49 297,60 STOXX TECH 273,48 -0,02 290,51 PARIGI, 6 maggio (Reuters) - L'azionario europeo è leggermente negativo questa mattina, in un mercato contrassegnato dalle numerose trimestrali. A limitare i guadagni, il ribasso di Barclays (-4%) dopo un calo dei profitti nel primo trimestre. Bene invece tra le blue chip Ubs (+0,71%) dopo l'annuncio di una riorganizzazione societaria. Alle 10,20 italiane, l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 cede lo 0,11% a 1.346,09. Tra le singole piazze, Francoforte -0,41%, Parigi -0,23%, Londra -0,35%. Tra gli altri titoli in evidenza: * Lufthansa guadagna l'1,3% dopo aver riportato perdite minori del previsto nel primo trimestre e aver annunciato una riduzione dei costi del 3,7%. * DMG Mori Seiki guadagna oltre il 4% a Francoforte dopo una buona trimestrale. * Fresenius Medical Care cede il 3% dopo dati deludenti nel primo trimestre. * Balfour affonda (-15%) dopo il lancio di un profit warning e l'uscita dell'AD. * Credit Suisse perde l'1,1% dopo che una fonte ha fatto sapere che la banca è vicina ad un accordo con il fisco Usa da 1,6 mld di dollari. * Solvay guadagna il 2,8% dopo una trimestrale ben superiore alle attese. * Adidas passa in positivo (+0,4%) dopo un'apertura negativa a seguito di risultati trimestrali deboli dovuti ad un calo delle vendite nel settore golf. Il gigante degli articoli sportivi ha comunque aggiunto di attendersi un secondo trimestre forte che riporterà la società in crescita. * Bmw si muove in terreno negativo (-0,4%) dopo un'apertura al rialzo a seguito di dati trimestrali forti sulle vendite e dopo aver ribadito un outlook positivo per il 2014. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia