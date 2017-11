BORSE EUROPA - Tensioni Ucraina e Pmi Cina deprimono indici

INDICI ORE 10,50 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3.137,75 -1,26 3.109,00 FTSEUROFIRST300 1.340,59 -0,77 1.316,39 STOXX BANCHE 198,67 -1,04 194,21 STOXX OIL&GAS 357,66 -0,48 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 225,5 -0,85 228,22 STOXX AUTO 503,99 -1,42 481,95 STOXX TLC 302,06 -0,36 297,60 STOXX TECH 272,04 -1,32 290,51 LONDRA, 5 maggio (Reuters) - L'azionario europeo è in ribasso questa mattina, depresso da dati deboli sul pmi cinese e dalle persistenti tensioni sul fronte ucraino. Alle 10,50 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 cede lo 0,77% a 1.340,59 punti. Il paniere delle blue chip Euro STOXX 50 alla stessa ora va peggio e lascia sul terreno l'1,26% a quota 3.137,75. Il DAX tedesco perde l'1,33% e anche il francese CAC segna un calo dell'1,1%. I volumi sono sottili con Londra chiusa per festività. La lettura finale di aprile dell'indice Pmi/Hsbc manifatturiero cinese si è attestata a 48,1 punti, leggermente sopra a 48,0 punti di marzo, ma sotto i 48,3 della lettura preliminare e dei 50 che separano le rilevazioni di crescita da quelle di contrazione del settore. Gli strategists di Ubs hanno tagliato la propria raccomandazione sulla Cina a "neutral", aggiungendo che c'è il rischio che la crescita dell'economia cinese possa rallentare ad un tasso del 5% il prossimo anno dal 7% attuale. A rendere gli investitori cauti nel prendere posizioni anche la situazione ucraina dopo che domenica militanti pro-russi hanno attaccato una stazione di polizia a Odessa e liberato circa 70 attivisti. I titoli in evidenza: * La tedesca Wincor Nixdorf cede il 6% dopo aver reso noti dati sulle vendite peggiori delle attese. * Wacker Chemie perde il 3,2% dopo una trimestrale deludente. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia