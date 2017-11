Borse Europa attese piatte in apertura, attesi dati Usa

PARIGI - I mercati azionari europei sono attesi senza significative variazioni in apertura oggi, con gli investitori in attesa dei dati sui posti di lavoro negli Usa e in vista di una possibile escalation della situazione in Ucraina.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che l‘indice britannico FTSE 100 apra in calo di 5 punti, pari a -0,07%, l‘indice tedesco DAX apra piatto e che il francese CAC perda 4 punti, pari a -0,09%.

L‘attenzione degli investitori, all‘indomani della festa del Lavoro celebrata in Europa - ma non nel Regno Unito - è concentrata sui posti di lavoro non agricoli, attesi in aumento di 210.000 unità ad aprile, rispetto all‘aumento di 192.000 unità di marzo, secondo un sondaggio Reuters.

“Le informazioni relative all‘occupazione fin qui diffuse questo mese sono coerenti con un solido ritmo di assunzioni, e ci aspettiamo un recupero costante rispetto alle distorsioni anche dovute al meteo dei mesi scorsi”, hanno scritto in una nota gli analisti di Credit Agricole.

In ogni caso, le proeccupazioni geopolitiche terranno probabilmente sul chi vive gli investitori. Le forze ucraine hanno lanciato una “operazione su larga scala” per riprendere Slaviansk, nell‘est del Paese, hanno annunciato oggi i separatisti filo-russi che controllano la cittadina.

