BORSE EUROPA - Indici fiacchi, Alstom schizza in controtendenza

INDICI ORE 10,30 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3.200,49 -0,26 3.109,00 FTSEUROFIRST300 1.352,71 0,02 1.316,39 STOXX BANCHE 200,58 -0,51 194,21 STOXX OIL&GAS 359,15 0,72 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 228,4 -0,28 228,22 STOXX AUTO 514,86 -0,62 481,95 STOXX TLC 299,32 0,27 297,60 STOXX TECH 276,84 0,2 290,51 LONDRA, 30 aprile (Reuters) - Azionario europeo debole o poco mosso questa mattina dopo i guadagni di ieri, in un mercato fiaccato dalle persistenti tensioni in Ucraina con Alstom in netta controtendenza. Il titolo francese, sospeso fino a questa mattina, mette a segno un rialzo di oltre l'8% dopo aver annunciato che considererà un'offerta voncolante da parte di General Electric per il suo comparto energia, lasciando la porta aperta anche ad una proposta concorrente da parte della tedesca Siemens . Alle 10,30 italiane The FTSEurofirst 300 segna una narginale salita (+0,02%) a 1.352,71 punti, dopo il +1,2% di ieri. Tra le singole piazze, Francoforte -0,02%, Parigi -0,19%, Londra +0,06%. Gli investitori sono riluttanti a prendere posizioni prima della conclusione, questa sera, del meeting del board della Fed che darà indicazioni sulla riduzione della politica di stimolo per l'economia. Tra i titoli in evidenza: * La belga Tessenderlo sale del 5,3% dopo un primo trimestre migliore delle attese. * Symerise guadagna l'1,5% dopo che Goldman Sachs ha alzato la raccomandazione sul titolo. * Rational perde il 7,5% dopo l'annuncio di un calo nell'utile operativo trimestrale. * Il produttore di fertilizzanti Yara sale del 7,2% dopo dati trimestrali oltre le stime.