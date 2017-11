Borse Europa attese in calo, occhi puntati su Alstom

PARIGI, 30 aprile (Reuters) - I mercati azionari sono attesi in lieve calo oggi all‘apertura, con l‘attenzione puntata sull‘andamento del titolo Alstom, dopo che l‘azienda francese ha detto che esaminerà entro la fine di maggio la proposta di acquisto di General Electric per le proprie attività energetiche.

Dopo i forti guadagni di ieri nelle borse continentali, gli investitori sembrano più cauti in vista della riunione della Federal Reserve di politica monetaria che si terrà in giornata - dal meeting potrebbero uscire indicazioni importanti sulla riduzione dello stimolo economico - e anche dei dati Usa sui posti di lavoro, che arriveranno venerdì, mentre continua la tensione in Ucraina.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che l‘indice britannico FTSE 100 apra in calo di 1-19 punti, fino a -0,3%, l‘indice tedesco DAX perda dai 12 ai 16 punti, fino a -0,2%, e il francese CAC lasci sul terreno 17-18 punti, fino a -0,4%.

Alstom ha detto che il proprio cda esaminerà anche la manifestazione d‘interesse di Siemens per un accordo alternativo e che l‘azienda tedesca avrà accesso alle informazioni necessarie per presentare un‘offerta vincolante.

Le azioni di Alstom, sospese la settimana scorsa, torneranno a essere scambiate oggi.

