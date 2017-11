Borse Europa viste in risalita, occhi su risultati

PARIGI, 24 aprile (Reuters) - Le Borse europee sono viste in rialzo oggi. La previsione è che recuperino gran parte delle perdite di ieri, grazie anche all‘effetto positivo dei buoni risultati delle americane Apple e Facebook.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che l‘indice britannico FTSE 100 apra in rialzo di 18-19 punti, fino a +0,3%, l‘indice tedesco DAX in aumento di 49-50 punti, fino a +0,5%, e il francese CAC su di 19-20 punti, +0,5%.

L‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 nella seduta di ieri ha chiuso in calo dello 0,57% a 1.338,84 punti.

Le azioni di Facebook hanno guadagnato il 3% nell‘after hours dopo che la società ha annunciato che la sua piattaforma per la pubblicità ‘mobile’ ha accelerato nel primo trimestre dell‘anno.

Le azioni di Apple sono balzate del 7% nelle contrattazioni after hours a New York dopo che la società ha annunciato di avere approvato un piano di buyback per altri 30 miliardi di dollari e un aumento dell‘8% del dividendo trimestrale a 3,29 dollari per azione, e ha autorizzato uno split azionario.

