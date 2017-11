Borse Europa in rialzo spinte da febbre M&A in settore farmaceutico

INDICI ORE 10,40 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3170,75 0,47 3019 FTSEUROFIRST300 1339,34 0,8 1316,39 STOXX BANCHE 199,5 0,25 194,21 STOXX OIL&GAS 345,25 0,34 335 STOXX ASSICURAZIONI 225,54 0,73 228,22 STOXX AUTO 529,15 1,08 481,95 STOXX TLC 291,11 0,75 297,6 STOXX TECH 280,08 0,57 290,51 22 aprile (Reuters) - Nella prima seduta dopo la pausa pasquale le borse europee sono intonate al rialzo spinte dalle operazioni di fusioni ed acquisizioni, soprattutto nel settore farmaceutico. L'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 avanza di quasi l'1% alle 10,40 italiane. Il paniere delle blue chip dell'area euro Euro STOXX 50 cresce di 0,5 punti. Tra le singole piazze, Francoforte cresce dell'1%, Parigi di 0,7 punti e Londra di quasi un punto. Tra i titoli in evidenza oggi: NOVARTIS in crescita del 2,7% dopo aver annunciato di voler acquisire il ramo specializzato in farmaci antitumorali di GlaxoSmithKline per 14,5 miliardi di dollari. Allo stesso tempo, il gruppo svizzero vuole cedere la propria divisione vaccini, esclusi quelli per l'influenza, a GSK per 7,1 miliardi più le royalty. Novartis aggiunge di voler vendere a Eli Lilly per 5,4 miliardi di dollari la divisione sui prodotti per animali. ASTRAZENECA avanza del 7% dopo che il Sunday Times ha scritto di un interesse da parte di Pfizer. La fusione dovrebbe avere un valore pari a 60 miliardi di sterline o 101 miliardi di dollari. PHILIPS cede il 6,4% dopo aver comunicato risultati negativi peggiori delle attese di mercato. L'Ebita del gruppo è sceso del 22% a 314 milioni di euro nel primo trimestre, a fronte di attese per 341 milioni. Il tour operator tedesco TUI AG cede lo 0,1% dopo esser salito giovedì fino al 4%. Hapag-Lloyd, di cui Tui detiene il 22%, ha siglato un'alleanza con la cilena Vapores. Tui cerca da tempo di cedere la quota detenuta in Hapag-Lloyd e la fusione potrebbe offrire l'occasione buona. Sul sito www.reuters.com altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia