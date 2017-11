BORSE EUROPA - Risultati societari deboli pesano su indici

INDICI ORE 10,40 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3.115,79 -0,51 3.109,00 FTSEUROFIRST300 1.315,16 -0,31 1.316,39 STOXX BANCHE 196,19 -0,75 194,21 STOXX OIL&GAS 339,56 -0,11 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 221,15 -0,42 228,22 STOXX AUTO 506,65 -0,75 481,95 STOXX TLC 284,56 -0,5 297,60 STOXX TECH 277,25 -0,13 290,51 LONDRA, 15 aprile (Reuters) - Dati societari deboli appesantiscono l'azionario europeo oggi, mentre la minaccia di sanzioni alla Russia contribuisce ad affievolire l'appetito degli investitori. L'indice FTSEurofirst 300 - che ha messo a segno un guadagno del 16% nel 2013 suo miglior risultato annuale dal 2009 - scende alle 10,30 italiane dello 0,31% a 1.315,16 punti. Il paniere delle blue-chip europee Euro STOXX 50 ritraccia con un -0,51% a quota 3.115,79. Tra le singole piazze, Francoforte -0,67%, Parigi -0,31%, Londra -0,26%. L'azionario europeo è salito molto nell'ultimo anno sostenuto dall'idea che la Bce continuerà a sostenere l'economia per uscire dalla crisi del debito sovrano. Ma molti investitori ora pensano che i prezzi dei titoli siano già molto alti e che le società devono dimostrare effettivi incrementi nei profitti per mantenere il rally sui mercati. Oggi diverse compagnie hanno riportato risultati deludenti. Tra i titoli in evidenza: SAB Miller perde il 2% dopo aver annunciato aggiornamenti sulle vendite non in linea con le attese degli analisti. Il gruppo cosmetico francese L'Oreal e il gigante Nestle hanno entrambi deluso le aspettative del mercato riguardo alle vendite del primo trimestre, pur avendo delineato il ritorno ad una crescita sostenuta nei prossimi trimestri. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia