Borse Europa viste piatte, deludono vendite l'Oreal, Roche

LONDRA - Le borse europee sono attese piatte oggi, dopo che i dati deludenti delle vendite di aziende leader come lo specialista di cosmetica l‘Oreal e la casa farmaceutica Roche hanno raffreddato il sentiment degli investitori, che invece ieri aveva risentito in positivo di robusti dati dagli Usa.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che l‘indice britannico FTSE 100 apra in calo di 1 o 2 punti, il francese CAC in rialzo di 1 o 2 punti, entrambi sostanzialmente piatti in termini percentuali, mentre l‘indice tedesco DAX dovrebbe partire con un incremento di 8 punti, pari a +0,1%.

I mercati azionari asiatici sono in rialzo oggi dopo che i dati dagli Usa hanno dato una spinta positiva a Wall Street, dove negli ultimi giorni avevano dominato le vendite, anche se le tensioni in Ucraina hanno temperato la domanda per titoli più a rischio.

Gli effetti valutari hanno pesato in negativo sulle vendite nel primo trimestre di Roche, sotto la media delle previsioni di un sondaggio Reuters tra analisti, nonostante l‘impatto positivo dei nuovi farmaci antitumorali.

L‘Oreal, il cui titolo il mese scorso ha guadagnato quasi il 10%, ha deluso le attese del mercato con le vendite nel primo trimestre, ma si è impegnata a tornare alla piena crescita nel secondo trimestre.

