BORSE EUROPA - Indici in ribasso su tensioni Ucraina

INDICI ORE 10,30 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3.095,57 -0,67 3.109,00 FTSEUROFIRST300 1.305,78 -0,54 1.316,39 STOXX BANCHE 195,3 -1,18 194,21 STOXX OIL&GAS 334,34 -0,13 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 219,84 -0,89 228,22 STOXX AUTO 507,46 -1,39 481,95 STOXX TLC 283,27 -0,58 297,60 STOXX TECH 276,05 -1,36 290,51 PARIGI, 14 aprile (Reuters) - L'azionario europeo estende questa mattina il calo registrato la scorsa settimana sulla scia di Wall Street, in un mercato debole a causa del perdurare delle tensioni in Ucraina. Alle 10,30 italiane l'FTSEurofirst 300 cede lo 0,54% a 1.305,78 punti, dopo aver lasciato sul terreno il 3% la scorsa settimana. Tra le singole piazze, Francoforte -0,59% Parigi -0,45%, Londra -0,44%. Le forze governative ucraine si preparano ad un intervento militare nelle città dell'Ucraina orientale dopo che l'ultimatum imposto da Kiev ai separatisti filo-russi, per deporre le armi e porre fine all'occupazione di edifici governativi, è scaduto alle 8, ora italiana, senza essere rispettato. I titoli in evidenza: * Peugeot cede oltre il 3% dopo aver annunciato un piano per tornare in nero da perdite per 1,042 miliardi di euro nella sua divisione core lo scorso anno. * Glencore Xstrata è in controtendenza con un rialzo dell'1,1% dopo aver venduto attività minerarie peruviane ad un consorzio cinese per 6 miliardi di dollari. * Symrise perde il 2,2% dopo un'offerta da 1,3 mld di euro di Diana Group.