Borse Europa viste in calo su scia flessione Wall Street, Tokyo

LONDRA, 11 aprile (Reuters) - Le borse europee sono attese in ribasso oggi, sulla scia di un arretramento dei listini globali. Gli indici sono impostati per la prima perdita su base settimanale da un mese.

La borsa giapponese è crollata ai minimi da sei mesi, mentre lo statunitense Nasdaq ha registrato il calo più forte da due anni e mezzo nell‘ultima seduta.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che l‘indice britannico FTSE 100 apra in calo di 48-56 punti, fino a -0,8%, il tedesco DAX in calo di 94-103 punti, fino a -1,1%, e il francese CAC in calo di 37-41 punti, fino a -0,9%.

L‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 ha chiuso ieri in calo dello 0,53% a 1.331,04 punti.

