BORSE EUROPA - Indici partono in calo, pesa Scania, timori Crimea

INDICI ORE 10,15 VAR % CHIUS.2013 EUROSTOXX50 3037,01 -0,4 3019 FTSEUROFIRST300 1294,39 -0,24 1316,39 STOXX BANCHE 195,2 0,13 194,21 STOXX OIL&GAS 324,91 -0,42 335 STOXX ASSICURAZIONI 224,73 -0,03 228,22 STOXX AUTO 494,75 -0,02 481,95 STOXX TLC 288,75 -0,59 297,6 STOXX TECH 281,25 0,17 290,51 LONDRA, 18 marzo (Reuters) - L'azionario europeo è partito in calo, guidato dal ribasso del produttore di mezzi pesanti Scania che ha respinto una offerta di acquisto e con i traders che citano le apprensioni per i prossimi sviluppi della situazione in Ucraina. L'FTSEurofirst 300 cala dello 0,4% nei primi scambi dopo aver guadagnato ieri l'1%. Scania perde il 3,4%, peggiore performance del FTSEurofirst 300, dopo aver respinto il takeover da Volkswagen, dicendo che l'offerta era troppo bassa. Il passaggio relativamente pacifico del referendum in Crimea, denunciato come illegale dall'Occidente, ha aiutato ieri i mercati azionari globali. I guadagni si sono poi estesi anche per le sanzioni annunciate da Usa ed Europa che i trader descrivono come "modeste". "Penso che le sanzioni non siano state così penalizzanti come ci si aspettava... ma la gente è ancora molto sensibile ai rischi di questa storia", ha detto Ioan Smith, managing director della KCG. "Non sappiamo quale sarà il prossimo passo, ma è difficile immaginare una soluzione a breve termine". Tra i principali indici, attorno alle 10,00, l'FTSE 100 è in calo dello 0,2%, il DAX cala dello 0,7%, il CAC 40 perde lo 0,2% e l'Ibex cala dello 0,4%. Tra i titoli in evidenza: In Germania le azioni della Wacker Chemie stanno salendo dopo l'annuncio della società di fatturato e profitti in rialzo per quest'anno. I titoli hanno già guadagnato da inizio anno più del 18%. La britannica Cairn Energy perde quasi l'8% in mattinata dopo aver detto che interromperà il suo programma di buy-back e dopo aver riportato una perdita 2013 di 556 milioni di sterline, a causa dei costi della infruttuosa esplorazione in Marocco e nel Mare del Nord. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia