BORSE EUROPA - Indici estendono sell off, giù le blue chip tedesche

INDICI ORE 10,35 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3.003,1 -0,54 3.109,00 FTSEUROFIRST300 1.286,51 -0,53 1.316,39 STOXX BANCHE 194,03 -0,97 194,21 STOXX OIL&GAS 324,68 -0,16 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 223,4 -0,48 228,22 STOXX AUTO 483,09 -1,28 481,95 STOXX TLC 286,75 -1,14 297,60 STOXX TECH 276,19 -1,0 290,51 LONDRA, 14 marzo (Reuters) - L'azionario europeo scende questa mattina ai minimi delle ultime cinque settimane, con le blue chip tedesche a soffrire le perdite più pesanti a causa delle persistenti tensioni sul fronte ucraino. In particolare, il produttore di fertilizzanti K+S cede il 3,1% e HeidelbergCement il 2,7%. Alle 10,35 italiane il Dax cede lo 0,43% e si avvia ad una perdita settimanale del 4,2%, peggiore performance in due anni. Tra le altre piazze, Parigi -0,62%, Londra -0,25%. Alla stessa ora il FTSEurofirst 300 perde lo 0,53% a 1.286,51 punti, un livello che non si vedeva dall'inizio di febbraio. L'indice benchmark paneuropeo ha perso il 4,9% dal 25 febbraio. Oltre alla situazione ucraina, ad appesantire il tono del mercato anche i recenti timori sul fronte della crescita cinese che hanno fiaccato il flusso degli investimenti verso l'Europa. Secondo i dati di Thomson Reuters Lipper, nella settimana al 12 marzo il flusso di capitali Usa sull'azionario europeo è stato il più basso degli ultimi 8 mesi. I titoli in evidenza: * La tlc francese Numericable guadagna il 3,2% dopo che, secondo due fonti, Vivendi preferirebbe la sua offerta per la controllata SFR piuttosto che quella della concorrente Bouygues (-2,1%). *La produttrice di pneumatici finlandese Nokian Renkaat e quella di birra danese Carlsberg, entrambe molto esposte sul mercato russo, perdono rispettivamente l'1,5% e l'1,3%. * La tedesca Gerry Weber segna un ribasso del 4,2% ai minimi delle ultime cinque settimane dopo aver presentato dati deludenti. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia