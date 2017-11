BORSE EUROPA - Indici poco mossi, bene Lufthansa

INDICI ORE 10,30 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3.075,87 0,34 3.109,00 FTSEUROFIRST300 1.309,97 0,21 1.316,39 STOXX BANCHE 198,86 0,64 194,21 STOXX OIL&GAS 329,02 0,36 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 227,21 -0,03 228,22 STOXX AUTO 503,34 1,44 481,95 STOXX TLC 294,78 -0,01 297,60 STOXX TECH 282,32 0,23 290,51 LONDRA, 13 marzo (Reuters) - Indici poco mossi in tendenziale rialzo in un mercato cauto oggi in cui brilla la tedesca Lufthansa dopo risultati oltre le attese. La compagnia aerea tedesca sale del 6,7% dopo aver annunciato di essere fiduciosa su piano di ristrutturazione e dividendo. Alle 10,30 italiane l'FTSEurofirst 300 guadagna lo 0,21% a 1.309,97 punti dopo aver registrato ieri in chiusura un calo dell'1,1% ai minimi da un mese. L'indice paneuropeo ha ceduto oltre il 3% dal 6 marzo a oggi. Tra le singole piazze, Francoforte +0,36% Parigi +0,24%, Londra +0,04%. A rendere cauto il tono del mercato, che secondo gli analisti resta vulnerabile a nuovi sell off, anche i dati deboli giunti oggi sulla crescita cinese. Pesa anche il profit warning della britannica Wm Morrison (-7%) in particolare sul comparto retail nel listino della City, mentre restano sullo sfondo, a indicare ulteriore prudenza, le tensioni in Ucraina. I titoli in evidenza: * Adecco, la più grossa agenzia di lavoro interinale del mondo, cede l'8% dopo che l'azienda di investimento svizzera Jacobs Holding ha venduto il 16% per 2,2 mld di franchi svizzeri (2,5 mld di dollari). *Sainsbury's e Tesco perdono rispettivamente il 6 e il 3,4% dopo il profit warning di Morrison. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia