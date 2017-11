RPT-BORSE EUROPA - Indici in calo su risultati, timori Cina colpiscono minerari

(Elimina refuso in titolo) INDICI ORE 10,30 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3058,46 -1,1 3019 FTSEUROFIRST300 1308,45 -0,98 1316,39 STOXX BANCHE 197,58 -1,38 194,21 STOXX OIL&GAS 328,53 -0,72 335 STOXX ASSICURAZIONI 227,92 -0,11 228,22 STOXX AUTO 494,37 -2,01 481,95 STOXX TLC 294,12 -0,38 297,6 STOXX TECH 281,91 -1,25 290,51 LONDRA, 12 marzo (Reuters) - Listini europei in flessione trascinati da previsioni sugli utili societari inferiori alle attese e timori per possibili default societari in Cina legati al persistente calo del corso del rame che colpisce il settore minerario. Il rame ha toccato il minimo da 44 mesi sui crescenti timori che una serie di insolvenze legate al credito in Cina, il principale utilizzatore mondiale di rame - con oltre il 40% del consumo globale - possano far saltare alcuni accordi finanziari sulla materia prima e scatenare ulteriori vendite. Alle 10,32 italiane l'FTSEurofirst 300 cede lo 0,91% a 1.309,32. Tra le singole piazze, Francoforte -1,03% Parigi -1,19%, Londra -0,86%. I titoli in evidenza: * Il colosso nel trading di commodities Glencore Xtra cede oltre il 2%. * Swiss Re balza in apertura (+6%) alla borsa di Zurigo sulle voci di una possibile offerta di Exor per una partecipazione del gruppo riassicurativo. Il gruppo svizzero ha poi smentito di avere conttati in corso con la famiglia Agnelli e alle 10,35 il titolo ridimensiona il rialzo all'1,6%. * La società belga di apparecchi per la produzione di immagini Agfa-Gevaert ha guadagnato fino al 13,5%, salendo ai massimi da agosto 2011, su un piano di un taglio dei costi e su un ribasso dei prezzi delle materie prime. * A Francoforte pesante calo per Gerresheimer, specializzato in prodotti in vetro, dopo il downgrade di Goldman Sachs. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia