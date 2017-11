BORSE EUROPA - Indici contrastati, bene dati tedeschi ma tensioni Ucraina

INDICI ORE 10,20 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3.093,65 0,02 3.109,00 FTSEUROFIRST300 1.320,16 -0,06 1.316,39 STOXX BANCHE 200,28 -0,16 194,21 STOXX OIL&GAS 331,06 0,06 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 227,84 0,15 228,22 STOXX AUTO 504,17 0,73 481,95 STOXX TLC 294,39 -0,35 297,60 STOXX TECH 284,65 -0,23 290,51 PARIGI, 11 marzo (Reuters) - Azionario europeo contrastato questa mattina, dopo le perdite registrate nelle ultime sedute, sostenuto da una parte da dati positivi sulla bilancia commerciale tedesca ma fiaccato dal permanere dei timori sul fronte ucraino. Alle 10,20 italiane l'FTSEurofirst 300 cede lo 0,06% a 1.320,16. Tra le singole piazze, Francoforte +0,12% Parigi -0,15%, Londra -0,21%. Tra i titoli più acquistati i minerari, colpiti da forti vendite nei giorni scorsi in relazione a timori sulla crescita cinese. Il rimbalzo è tuttavia reso vulnerabile dal persistere delle turbolenze in Crimea. I titoli in evidenza: * Nel comparto minerario Anglo American sale dell'1,9%, ArcelorMittal dello 0,9. * Trinity Exploration, compagnia dell'energia focalizzata su Trinidad e Tobago, sale del 2,9% a Londra dopo che Investec a cominciato a coprire il titolo con "buy". * Bene anche Pure Wafer che sempre alla City mette a segno un +4,2% dopo aver annunciato profitti superiori alle attese. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia