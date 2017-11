BORSE EUROPA - Indici girano in positivo dopo sell-off venerdì

INDICI ORE 10,20 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3.121,68 0,85 3.109,00 FTSEUROFIRST300 1.331,9 0,39 1.316,39 STOXX BANCHE 202,84 0,85 194,21 STOXX OIL&GAS 333,03 0,62 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 229,98 0,52 228,22 STOXX AUTO 510,63 0,27 481,95 STOXX TLC 297,3 0,01 297,60 STOXX TECH 287,52 0,36 290,51 LONDRA, 10 marzo (Reuters) - Partito al ribasso nei primi scambi, a metà mattina l'azionario europeo gira in positivo dopo le forti vendite registrate nella sessione di venerdì. Resta negativo, però, il comparto minerario, particolarmente colpito dopo dati macro deboli provenienti dalla Cina, maggior consumatore al mondo di metalli. Nel weekend, il forte calo a sorpresa registrato dall'export cinese ha portato la bilancia commerciale del gigante asiatico in deficit. The STOXX Europe 600 basic resources index alle 10,20 italiane cede quasi l'1% dopo il -3,5% visto venerdì. L'indice ha ceduto il 9% dalla metà di febbraio. Alla stessa ora, l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 segna un +0,39% a 1.331,9 dopo aver perso l'1,3% venerdì. Francoforte -0,2% Parigi +0,98%, Londra +0,47%. "I dati cinesi, insieme alle notizie di rinnovate tensioni in Crimea, hanno messo gli investitori sulla difensiva nel mercato azionario. A soffrire un po' di più degli altri sembra la piazza tedesca, visto che quella tedesca è un'economia particolarmente forte anche nel campo delle esportazioni e ha vasti interessi tanto in Cina quanto in Ucraina", spiega Philippe Gijsels, capo della ricerca di BNP Paribas Fortis Global Markets. Tra i titoli in evidenza: * Rally per i titoli telefonici francesi con Iliad in rialzo del 13,6%, Bouygues del 7,1% e Orange del 4, dopo che un'unità di Bouygues ha deciso di vendere il suo network mobile e gran parte dello spettro radio a Iliad in modo da sopire le preoccupazioni dell'antitrust riguardo alla sua offerta pendente per SFR di Vivendi. * Tra i minerari in calo, Rio Tinto cede l'1,4% e BHP Billiton il 2. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia