Borse Europa viste stabili, occhi su dati lavoro Usa

LONDRA, 7 marzo (Reuters) - Le borse europee sono viste sostanzialmente stabili oggi. E’ presumibile infatti che gli investitori evitino di assumersi rischi prima dei dati sull‘occupazione Usa, che potrebbero fornire nuovi segnali sullo stato dell‘economia e segnare la direzione del mercato nel breve termine.

I posti di lavoro non agricoli negli Stati Uniti sono stimati in crescita di 149.000 unità a febbraio, in miglioramento rispetto ai 113.000 di gennaio.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che l‘indice britannico FTSE 100 apra tra piatto e in calo di 8 punti, fino a -0,12%, il tedesco DAX perda 3-15 punti, fino a -0,16%, e l‘indice francese CAC apra lasciando sul terreno 1-4 punti, pari a -0,09%.

Il benchmark europeo FTSEurofirst 300 ha chiuso ieri a +0,04%, con gli indici europei che hanno praticamente annullato i guadagni dopo la decisione della Bce di non immettere nuova liquidità nel sistema finanziario.

