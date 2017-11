BORSE EUROPA - Indici rimbalzano su annuncio Putin fine esercitazione

INDICI ORE 10,20 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3.089,42 1,15 3.109,00 FTSEUROFIRST300 1.332,23 1,06 1.316,39 STOXX BANCHE 199,68 1,15 194,21 STOXX OIL&GAS 334,44 0,56 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 228,91 1,14 228,22 STOXX AUTO 502,78 1,08 481,95 STOXX TLC 297,70 1,05 297,60 STOXX TECH 283,63 0,88 290,51 LONDRA, 4 marzo (Reuters) - L'azionario europeo rimbalza questa mattina, dopo le forti perdite subite nella sessione di ieri, con i bancari e il gruppo minerario Glencore tra i migliori in un mercato che spera in un raffreddamento della crisi tra Ucraina e Russia. L'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 index, che ieri ha ceduto il 2,2%, risale e segna alle 10,20 italiane un +1,06%, riportandosi a 1.332,23 punti. Il paniere delle blue chip Euro STOXX 50, che ieri ha lasciato sul terreno il 3%, peggior declino dal giugno dello scorso anno, mette a segno alla stessa ora un rialzo dell'1,15% a 3.089,42. Guardando alle singole piazze, Francoforte +0,87% Parigi +1,2%, Londra +1,11%. L'azionario globale è sceso pesantemente ieri dopo l'arrivo di truppe russe nella regione ucraina di Crimea. Ma questa mattina, la notizia che il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato la fine di un'esercitazione nella Russia occidentale, ha fatto pensare ad un possibile allentamento delle tensioni, facendo tirare il fiato ai mercati. Tra i titoli che beneficiano maggiormente del rimbalzo, ci sono i bancari che, fra i più esposti sul mercato russo, avevano registrato un tonfo ieri. A sostenere il comparto, anche le speculazioni secondo cui la Bce potrebbe abbassare i tassi giovedì dopo le parole del numero uno Mario Draghi secondo cui l'inflazione nell'area euro è "molto sotto" il target dell'istituto centrale. Tra i titoli in evidenza: Glencore Xstrata sale del 2,4%, tra i migliori nell'FTSEurofirst 300 dopo aver annunciato un utile trimestrale core sopra le attese di mercato. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia