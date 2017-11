BORSE EUROPA - Tensioni Ucraina pesano su indici

INDICI ORE 10,30 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3.127,5 -0,66 3.109,00 FTSEUROFIRST300 1.342,65 -0,45 1.316,39 STOXX BANCHE 201,84 -0,34 194,21 STOXX OIL&GAS 336,47 -0,55 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 229,9 -1,08 228,22 STOXX AUTO 510,52 -0,68 481,95 STOXX TLC 301,7 -0,84 297,60 STOXX TECH 286,14 -0,6 290,51 LONDRA, 27 febbraio (Reuters) - L'escalation delle tensioni politiche in Ucraina pesa sull'azionario europeo questa mattina, mettendo un freno al rally registrato nelle ultime settimane. Alle 10.30 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 index, rimbalzato a febbraio sui massimi dal maggio 2008, è in calo dello 0,45% a 1.342,65 punti. Va peggio il listino delle blue chip Euro STOXX 50 che cede alla stessa ora lo 0,66% scendendo a quota 3.127,5. Tra le singole piazze, Francoforte -0,75%, Parigi -0,32%, Londra -0,4%. "C'è nervosisimo per le tensioni in Ucraina", spiega Darren Courtney-Cook di Central Markets Investment Management. Il presidente russo Vladimir Putin ha fatto dislocare ieri forze armate al confine occidentale con l'Ucraina, innescando la reazione Usa secondo cui un intervento militare russo sarebbe "un grave errore". Uomini armati di etnia russa hanno occupato questa mattina il parlamento nella penisola di Crimea, territorio appartenente all'Ucraina. I problemi in Ucraina hanno acutizzato un più generale malessere sui mercati emergenti quest'anno che ha già avuto un impatto negativo sui mercati azionari in gennaio, colpendo gli utili di alcune compagnie più esposte in quelle regioni. I titoli in evidenza: *Allianz perde il 2,4% dopo aver annunciato che l'utile operativo nel 2014 potrebbe essere piatto rispetto al 2013. *Hugo Boss segna un rialzo del 2,5%, migliore tra le mid-cap tedesche oggi, dopo che Bank of America Merrill Lynch ha alzato la raccomandazione sul titolo. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia