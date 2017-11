Borse Europa attese in flessione su timori per Ucraina

LONDRA, 27 febbraio (Reuters) - L‘azionario europeo è visto oggi in leggero calo a causa della crescente preoccupazione per l‘escalation di tensione in Ucraina, dopo che a febbraio i listini si sono spinti vicino a nuovi massimi.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che l‘indice britannico FTSE 100 apra in calo di 4-6 punti a -0,1%, il tedesco DAX perda tra 7 e 9 punti a -0,1%, e l‘indice francese CAC apra sostanzialmente piatto.

Il benchmark europeo FTSEurofirst 300 ha chiuso ieri in leggera flessione a -0,2%.

Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato ieri alle forze armate di prepararsi a grandi manovre della Russia occidentale, vicino alla frontiera con l‘Ucraina, spingendo gli Usa ad avvertire che un intervento militare sarebbe “un grave errore”.

