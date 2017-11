BORSE EUROPA - Indici riprendono fiato, ma sentiment resta rialzista

INDICI ORE 10,30 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3.147,04 -0,33 3.109,00 FTSEUROFIRST300 1.347,2 -0,26 1.316,39 STOXX BANCHE 02,77 -0,35 194,21 STOXX OIL&GAS 337,43 -0,3 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 232,25 -0,25 228,22 STOXX AUTO 512,02 -0,16 481,95 STOXX TLC 305,85 -0,47 297,60 STOXX TECH 286,18 -0,47 290,51 PARIGI, 25 febbraio (Reuters) - L'azionario europeo ritraccia oggi dopo tre settimane di guadagni anche se il mood resta generalmente rialzista con molti indici vicini a livelli chiave e in attesa di nuovi risultati societari positivi. Alle 10,30 italiane, l'FTSEurofirst 300 cede lo 0,26% a 1.347,2 punti dopo il rally che lo ha visto guadagnare il 7% negli ultimi venti giorni. Diversi gli indici in aree chiave, come il CAC 40 francese che ha toccato il massimo degli ultimi cinque anni e mezzo ieri e il britannico FTSE 100 a poco più di un punto percentuale dal massmo record segnato nel dicembre 1999. Sempre alle 10,30 italiane, Francoforte -0,37% Parigi -0,42%, Londra -0,49%. "Il semaforo sta diventando verde, gli indici stanno rompendo resistenze importanti. La maggioranza dei trader è bullish", commenta Guillaume Dumans, analista di 2Bremans. Nel breve termine, comunque, i grafici tecnici indicano un ipercomprato che sta innescando qualche presa di profitto. Tra i titoli in evidenza: * BASF sale dello 0,3% dopo una trimestrale migliore delle attese. * Il titolo medicale tedesco Fresenius cede il 6,9% dopo aver annunciato inaspettatamente profitti in declino per il 2014 in seguito a tagli sulla sanità Usa. * VIVENDI in netto calo a Parigi, tra i peggiori del Cac 40, dopo aver riportato risultati 2013 in linea alle attese ma ha deluso il mercato non fornendo una guidance e non facendo annunci sul dividendo. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia