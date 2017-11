BORSE EUROPA - Indici in calo, occhi su dati macro

INDICI ORE 10,20 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3.109,86 -0,3 3.109,00 FTSEUROFIRST300 1.331,65 -0,44 1.316,39 STOXX BANCHE 202,45 -0,46 194,21 STOXX OIL&GAS 327,69 -0,13 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 231,27 -0,41 228,22 STOXX AUTO 510,46 -0,76 481,95 STOXX TLC 295,73 -0,14 297,60 STOXX TECH 283,28 -0,28 290,51 LONDRA, 18 febbraio (Reuters) - L'azionario europeo ritraccia questa mattina dai massimi delle ultime tre settimane segnati nei primi scambi, con gli investitori cauti in vista di importanti dati macro che potrebbero ridare direzione al mercato nel breve. Il dato ZEW sul sentimenti dell'economia tedesca è atteso alle 11 italiane. Alle 10.30 arrivano dalla Gran Bretagna i numeri sull'inflazione, cruciali per i prossimi passi della Banca d'Inghilterra sui tassi. Alle 10,20 italiane l'FTSEurofirst 300 cede lo 0,44% a 1.331,65 dopo aver segnato un +0,4% nei primi scambi, portandosi sui livelli massimi delle ultime 3 settimane. Tra le singole piazze, Francoforte -0,14% Parigi -0,41%, Londra -0,23%. I titoli in evidenza: * La svizzera Nobel Biocare cede oltre il 6% dopo una trimestrale deludente. * Il gruppo alimentare belga Delhaize sale di oltre il 5% dopo un upgrade di Morgan Stanley da "equal" a "overweight". * Il produttore di motori tedesco MTU Aero Engines guadagna l'1,7% dopo aver annunciato una trimestrale positiva e profitti stabili per il 2014. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia