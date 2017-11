Borse Europa viste in leggero rialzo

LONDRA, 13 gennaio (Reuters) - Le borse europee potrebbero aprire la settimana in leggero rialzo, vicine ai massimi da 5 anni e mezzo ma con scambi contenuti, in una seduta dove è probabile che dominerà la cautela dopo i deboli dati sull‘occupazione Usa.

I datori di lavoro americani hanno registrato lo scorso mese il minimo di assunzioni da circa tre anni, secondo i dati diffusi venerdì. La notizia ha innescato quello stesso giorno un rally in borsa sulla scommessa che la stretta al pacchetto di stimoli economici della Fed sarà posticipata.

In assenza di chiare indicazioni di mercato, gli investitori terranno d‘occhio il pacchetto di risultati del quarto trimestre, in particolare quelli attesi in settimana delle grandi banche americane JPMorgan Chase & Co., Citigroup e Goldman Sachs. Per le trimestrali delle società europee si avrà un quadro più chiaro nell‘ultima settimana del mese.

Gli spreadbetter finanziari prevedono che il FTSE 100 britannico apra oggi in rialzo di 7-10 punti o fino a un massimo dello +0,15%, il tedesco Dax guadagni 12-13 punti (+0,14%) e il francese CAC 40 salga di 6-8 punti a (+0,19%).

Il benchmark FTSEurofirst 300 ha chiuso venerdì scorso in rialzo dello 0,44% a 1.321,16 punti e ha registrato su base settimanale un aumento dello 0,69%.

