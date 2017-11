Borse Europa viste piatte in attesa di banche centrali

LONDRA, 9 gennaio (Reuters) - Le borse europee sono viste piatte in apertura per la cautela degli investitori che attendono la riunione odierna dei board della Bce e della Bank of England per avere indicazioni su possibili azioni future.

E’ probabile che entrambe le banche centrali mantengano stabili i tassi di interesse, ma dalla Bce si aspetta un segnale ai mercati circa un possibile allentamento della politica monetaria, se l‘inflazione rimanesse troppo bassa.

Gli investitori sono inoltre riluttanti a fare grosse puntate prima dei dati sull‘occupazione Usa che potrebbero avere un ruolo importante nel definire quanto velocemente la Fed ridurrà le sue misure di stimolo.

Gli spreadbetter finanziari prevedono che il FTSE 100 britannico apra piatto o in rialzo fino a 4 punti, il tedesco Dax oscilli tra -5 e +5 punti e il francese CAC 40 sia in rialzo di 3-4 punti.

Il benchmark FTSEurofirst 300 ha chiuso ieri con un aumento dello 0,11% a 1.321,19 punti. L‘indice delle blue-chip STOXX 50 ha chiuso piatto, perdendo lo 0,01%.

